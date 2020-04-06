香港財經

滙控(00005)上周決定取消派息以及暫停回購，引起市場不滿。財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，明白這對香港不少投資者、養老或退休基金等有影響。

立法會財務委員會正召開特別會議，討論2020至2021年度的《財政預算案》。金融服務界議員張華峰關注，香港股民是滙控忠實擁躉，但該集團不派息的決定傷透他們的心，令他們「財息雙失」，就像「金融騙局」，亦令本港國際金融中心的形象受損。

張華峰質疑，滙控董事局有否極力爭取繼續派息，如果沒有，就應該取消高層的袍金和花紅，又促請金管局和證監會代小股東向滙控表達收回取消派息的決定，或者以股代息。

劉怡翔回應稱，滙控年底前不再派息，是要符合英倫銀行對金融機構作出的資本要求，經內部商業考慮後作出的決定。他稱，明白這影響香港投資者，但情況與英倫銀行監管機構相關，金管局等會與海外的對口單位保持聯絡，當局不會公開評論個別情況。

另外，對於商界議員林健鋒指出，不少人等着賣樓應急，要求政府撤回樓市辣招，劉怡翔稱，樓價仍然高企，市民可負擔比率仍然要改進，目前未見到有需要撤辣。

至於民主黨議員胡志偉建議政府考慮為企業代供強積金，或豁免企業供款，讓企業維持現金流。劉怡翔回應稱，現有法例上不能豁免企業供款，政府希望在積金易平台成立時，為月入7100元以下的人士代供強積金。