香港財經

新型冠狀病毒疫情肆虐全球。財政司司長陳茂波發表網誌，直言面對仍在蔓延的疫情和愈加嚴峻的經濟壓力，前景仍然極不明朗，何時走出陰霾取決於環球各地在防控疫情方面的進展，而消費者及企業的悲觀情緒亦會增添經濟的下行壓力。按目前情況來看，無論是企業或個人，都適宜及早為未來6個月經濟情況可能還未能扭轉過來做好準備，包括業務運作或個人財務方面的應變與部署。

他又指，疫情迅速蔓延對經濟帶來的打擊，已從最初個別如零售及旅遊等行業，全面延伸至幾近所有行業，擬訂紓困措施的思路也須由聚焦對個別行業提供扶助，轉為更面向所有企業，並針對其關鍵痛點來落藥。

陳茂波說，現時本港各行各業面對的財政壓力，主要來自三個方面，包括員工薪金、租金支出，以及因一時生意驟減而出現的資金周轉壓力。

他提到，對於企業有困難支付員工的薪金開支，對打工仔造成減薪、失業的壓力，政府正透過「防疫抗疫基金」想辦法。至於租金支出，政府認為這是業主，包括許多大發展商承擔更多社會責任的時候，業主應積極回應社會上多月以來對減租的強烈要求。資金周轉方面，必須透過政策槓桿市場龐大的資源和力量，才有望取得較佳的效果。

陳茂波稱，近期與不同界別會面時，瞭解到在現時嚴峻的經濟困境下，貸款的需求正不斷增大，並且不再局限於中小企，政府正從這方面檢討現行的計劃。他透露，截至今年3月底，銀行亦已批出2800宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等的申請，涉及金額超過80億元。

他重申，新冠肺炎對環球經濟造成前所未見的威脅，各地政府分別推出極為進取的財政政策和極為寬鬆的貨幣政策，力求穩住信心，並確保市場資金充裕，規模是前所未見。回看過去的經驗，這將有利經濟盡快穩住下來，並可在整固後伺機回升。然而，未來市場仍難免大幅波動，而上述的財政和貨幣政策，長遠亦並非沒有後遺症，必須繼續保持警惕，小心防範風險。