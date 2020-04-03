香港財經

亞洲聯合財務(UA)表示，這幾個月，新型冠狀病毒問題對香港行業均有所衝擊及影響，不少企業以至個人亦面對不同程度的經濟困難。面對預料之外的財務需要，UA的i-Money網上錢、「NO SHOW」私人貸款等貸款申請，於過去兩個月申請量按年上升逾四成。

亞洲聯合財務董事總經理及行政總裁長原彰弘表示，遇上這次新型病毒，大家的生活也受到不同程度的影響，很多事也許因而失去預算，為客戶提供靈活財務方案，配合全方位申請平台，讓客戶可隨時選擇適合自己的貸款方案。