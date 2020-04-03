香港財經

星展銀行香港房地產業分析師丘卓文表示，本港樓市去年中開始下行，現時疫情令下行周期持續，「禁聚令」又影響售樓活動，料短期未必再有新盤銷售，首季成交或跌逾一半。預期第三季失業率將升至5%，亦有很多人收入下跌，加上金融市場波動造成較大影響，若疫情第三季有改善，預測今年樓價最多跌15%，豪宅市場則會更差。

丘卓文指出，往後兩三年住宅供應不多，令樓價下調風險減低，相信解除「禁聚令」後用家盤會有支持，但豪宅買家仍會觀望；土地共享計劃接受申請也要五六年後才有供應，對樓市短期影響不大。他認為，現階段樓價回調不足10%，未是「撤辣」時機。

零售方面，丘卓文認為，疫情對經濟的打擊較社會運動的影響更大，2月零售額跌44%，3月或略有改善，4月則再現與2月相若的跌幅，尤其依賴旅客的商場會有特别大影響；估計今年商場租金跌20%至25%，街舖及黃金地段的商舖跌幅更大。他預料，在商場續租租金有減無加、分成租金大跌、商舖空置率上升等因素下，租金收入將跌一兩成。

寫字樓方面，丘卓文表示，中環寫字樓空置率已攀升至4.2%，料年底將升至5%，相對較看好港島東市場；全球經濟前景不確定很大，拖累本港寫字樓，料今年寫字樓租金跌10%，中環跌15%至20%，港島東需求較平穩能跑贏其他分區。

他仍看好房託類股份如置富(00778)、領展(00823)、陽光房託(00435)，相信在低息環境下的表現會略勝小許，屬保守之選；收租股則看好持有較多內地商場的恒隆地產(00101)。

問及現時市況會否成為地產股私有化的誘因，丘卓文認為，不少公司估值已重返過去20年的低位水平，有私有化誘因，但未必是私有化的時機，實際要取決於公司大股東的財力及其如何衡量何時是時局最差時間。