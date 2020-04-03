香港財經

德勤中國全國上市業務組發布的報告，今年第一季度，以新股融資額計，上海證券交易所升至首位，超越美國的主要交易所，香港交易所則取得第五位。

今年第一季，雖然香港的新股數量與去年同期持平，但是所錄得來自37隻新股的141億元融資額，仍較去年同期的204 億元，下跌約31%。內地市場方面，第一季度有51隻新股，融資781億元人民幣，增幅分別為65%與2.05倍。上海市場有34隻新股及685億元人民幣的融資額，深圳證券交易所則錄得17隻新股，集資96億元人民幣。

展望今年餘下時間，報告預料香港全年大約有160隻新股上市，融資1600億至2200億元，這是由於截至首季末，市場有超過120宗申請上市個案的支持。此外，醫療醫藥與生物科技、TMT 新股會繼續為市場亮點。

內地市場方面，德勤預計到今年底，將有140至170隻新股於主板、中小企業板與創業板發行上市，融資額達到 1800 至2200億元人民幣，並估計科創板可錄得120至150隻新股發行，集資1300億至1600億元人民幣。

德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興表示，雖然相信疫情對環球資本市場的影響可為短暫，但是一旦疫情持續，並跨越上半年，香港新股市場的表現將會受到影響。但是當全球的商業與生產活動能夠恢復過來時，更多香港新股將紛至沓來。