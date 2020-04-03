港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月拆息終止三連跌，報1.85446厘，較周四高0.00607厘；3個月拆息則連續第14日走高，至1.94964厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.01143厘，較周四彈0.14167厘；1星期拆息升至1.30488厘；兩星期拆息降至1.46976厘。
長息方面，半年期拆息上揚至1.96149厘；1年期拆息升至1.97232厘。
港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.7518。
今日 11:40 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月拆息終止三連跌，報1.85446厘，較周四高0.00607厘；3個月拆息則連續第14日走高，至1.94964厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.01143厘，較周四彈0.14167厘；1星期拆息升至1.30488厘；兩星期拆息降至1.46976厘。
長息方面，半年期拆息上揚至1.96149厘；1年期拆息升至1.97232厘。
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