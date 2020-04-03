即巿股評 港股直擊 香港財經

兩三個禮拜之前，股神畢菲德說，雖然目前金融情況未如1987年股災及2008年金融海嘯般可怕，但卻是活了89年以來第一次見到這樣的市場。儘管在過去一年，香港人經歷了一次又一次比荒謬更荒謬的事，但都不及滙控(00005)夠膽死拒派2019年末期息及停派2020年的股息。拒絕派息不特止，大佬呀，你在2月27日已經除淨，即係咩呀？

好喇，普通股股東無息收，但優先股又照派息，債券持有人又照派息，大佬呀，既然你資金緊絀窮到燶，你有本事全部息都唔好派呀嘛，派啲唔派啲，因為法律上有啲人好恰啲有啲人難恰啲係咪？

真心為投資者難過

你話係收到英倫銀行指示，所以屬於跟隨指令。既然不派息，站在公義的立場是否應該在股價上回復被除淨的部分呢？有人話，2008年金融海嘯的時候，美國聯儲局亦曾經指令在美國上市或以美國為註冊地的銀行停止派息，因此今次並非先例。2008年發生甚麼事？當時是金融市場去槓桿(Deleveraging)，本身一蚊當五蚊，然後信貸緊縮突然五蚊變番一蚊，當時係真無錢。

今次疫情擴散至今，全球多國第一件事做的不是叫人戴口罩，亦不是鎖國封城，而是印銀紙放水。若非信貸緊縮導致資金緊拙，純粹只為令銀行貌似保留一筆資金而不派息，這樣對市場豈非發出一個更負面的訊號？銀行有錢不派，投資者第一樣會思考的事，就是英國政府是否知道一些甚麼重大事情而尚未披露，所以要求銀行停止派息。

無論如何，滙控過去十年在股價上的表現、在業務上的表現，已證明是一隻有人留意有人知道但只是等死的北極熊，有無人關心北極熊的生死？有，得綠色和平。投資者應徹底忘記滙控是一家「香港人的銀行」這個思維，裁員永遠先炒香港人，除淨不派息此等呃蝦條行為，背棄了多少代香港人的信任？靈魂若變賣了，上鏈也沒心跳。

本身不想寫滙控，但條氣頂住頂住，絕非本人持有而氣憤，而是有很多客戶真的持有不少數目的滙控，眼見股價由60元跌到40元仍不沽貨只為收息，每股輸20元都算了(當一年派4元股息，跌都跌咗五年利息啦)，今年連息都無，好多老人家真係斷住氣咁沽貨。投資者炒妖股輸錢，一般而言我都是幸災樂禍，但持有滙控輸鑊甘，我真心感到難過。

股價比喪屍更弱

其實令人心灰的又豈止滙控，多年前推介過的京投交通科技(01522)亦同樣令人失望。公司大股東為北京市基礎設施投資，主力在北京從事智慧軌道交通基礎設施訊息，業務肯定不會假。可惜股價從2015年5月3.56元跌至今年3月19日低位0.35元，市值蒸發九成。即使集團最近公布了一份非常理想的業績，股價比《李屍朝鮮》裏面的喪屍更弱，彈都唔彈。

京投科技去年收入按年大升1.6倍至11.94億元，純利增長1倍至9687萬元，每股盈利0.046元。京投科技去年參與北京地鐵12號線自動售檢票項目，同時開拓內地不同市場。除此之外，集團最近亦開拓海外市場，中標印度孟買2號線與7號線車載PIS項目、印度浦那地鐵項目、斯里蘭卡動力分散式內燃動車組(DMU)旅客信息，以及印尼雅萬高鐵旅客信息系統等。9倍市盈率(P/E)，不足9億元的市值，實在可惜。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產