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今日 14:27 香港財經

澳洲會計師公會:短期更多小型企業面臨倒閉

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澳洲會計師公會發布新一份《亞太區小型企業調查》報告，結果顯示在新冠肺炎爆發前，已有高達44%的本地小型企業為企業生存的目的而需要進行融資，同時，本港小型企業對未來12個月業務出現增長的預期，亦跌至歷史新低。

澳洲會計師公會大中華區分會副會長兼中小企委員會主席陳銘嚴指出，隨疫情爆發，料在未來3至6個月內將有更多小型企業面臨倒閉。他表示，現時的營商前景較沙士及金融海嘯時更嚴峻，特別是由於疫情難料何時完結，有部分中小企感前路茫茫，選擇暫時結業，待疫情完結後始重回市場。

陳銘嚴又稱，本港整體的失業率短期或有機會進一步攀升至5%，個別行業更有機會創沙士時的歷史新高。

《亞太區小型企業調查》在去年11月18日至12月12日進行，共訪問4193名僱主，其企業僱員人數少於廿人的小型企業。受訪者來自區內11個市場，包括香港、中國、台灣、新加坡及印尼等。其中，香港的受訪者共303名，主要來自零售貿易、製造業及教育培訓行業。

調查發現，在肺炎疫情爆發前，本地小型企業信心指數已見大跌，僅得26%的受訪本地企業預期在未來12個月能錄得業務增長，較去年急跌21個百分點，為有紀錄以來最低。

調查亦顯示，有高達73%的小型企業預計在今年有融資需求，但有六成受訪者預料今年融資會出現困難。不過，陳銘嚴指出，在疫情肆虐，部分小型企業或選擇直接停業或倒閉，現時的融資需求反有機會下降。他建議，政府應提供更多稅務優惠，如稅損移前抵免(tax loss carryback)及租金扣稅等，紓緩小型企業經營困難。

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