港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息三連跌，3個月拆息升至一個半月高位。
據財資市場公會網頁顯示，1個月拆息降至1.84839，較昨日下跌0.01357厘，3個月拆息升至1.94821厘，連續第13日走高。
隔夜拆息回升至0.86976厘，較昨日升0.1238厘；1星期拆息回落至1.24595厘；兩星期拆息下跌至1.53464厘。
長息方面，半年期拆息上升至1.95935厘；1年期拆息升至1.96786。
港滙方面，截至上午11時54分，港元兌美元報7.7520。
今日 11:57 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息三連跌，3個月拆息升至一個半月高位。
據財資市場公會網頁顯示，1個月拆息降至1.84839，較昨日下跌0.01357厘，3個月拆息升至1.94821厘，連續第13日走高。
隔夜拆息回升至0.86976厘，較昨日升0.1238厘；1星期拆息回落至1.24595厘；兩星期拆息下跌至1.53464厘。
長息方面，半年期拆息上升至1.95935厘；1年期拆息升至1.96786。
港滙方面，截至上午11時54分，港元兌美元報7.7520。
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