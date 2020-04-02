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今日 11:57 香港財經

港元1個月拆息三連升

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港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息三連跌，3個月拆息升至一個半月高位。

據財資市場公會網頁顯示，1個月拆息降至1.84839，較昨日下跌0.01357厘，3個月拆息升至1.94821厘，連續第13日走高。

隔夜拆息回升至0.86976厘，較昨日升0.1238厘；1星期拆息回落至1.24595厘；兩星期拆息下跌至1.53464厘。

長息方面，半年期拆息上升至1.95935厘；1年期拆息升至1.96786。

港滙方面，截至上午11時54分，港元兌美元報7.7520。

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