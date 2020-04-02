港股直擊 香港財經

市場繼續關注新冠病毒疫情發展。昨晚美國當地感染肺炎的人數再次急劇上升，人數已突破20萬，拖累美股三大指數急挫逾4%，今早港股亦同樣受壓，先行低開247點，但跌幅尚算温和，畢竟可能現階段亞洲地區的確診數字較歐美為少。不過，依照現時疫情發展估計，最壞情況還未來臨，世衞總幹事譚德塞表示，未來數周全球新增確診病例或會急劇增長，料將突破百萬例，情況相當令人擔心，投資者仍不可掉以輕心。

在新冠狀病毒持續肆虐的環境下，全球股市終於捱過首季，全球投資者在數月間的心情可謂充滿焦慮和忐忑不安。美股在首季更創下很多令人不愉快的「紀錄」，不但累瀉21%，創33年最差紀錄；又創下最大單日跌幅紀錄；再創最長的下跌紀錄；而港股亦未能獨善其身，全季總結下跌4586點，更曾跌至3年低位。

全球經濟環境令人憂慮，政府不斷在首季「泵水」救市，但「水力」只能令股市作出「死貓一彈」；市場上一出現疫情突如其來的變化，大市立即重回跌軌。筆者上周曾提及，儘管全球政府遠測到新冠病毒對未來的經濟會帶來無法估計的傷害，設法推出救市措施，來穏定「未來」的經濟；但由於「眼前」的疫情仍未受控，所以筆者擔心「彈藥」耗盡，現時股市亦只有「技術性反彈」，而暫未有「轉勢」反彈的訊號。

在上月全球股市可能因「大病」過後，大市需要「固本培元」，所以無論氣氛、波幅及成交，相信會開始轉趨淡靜；加上「大笨象」滙控(00005)、渣打(02888)突然宣布停派股息，復活節長假臨近，種種因素令入市氣氛更會審慎，所以預期港股在本月上半月會「偏靜」；但投資者仍想小注怡情，可考慮選擇已有業績支持的股份，美團(03690)確實有這利好因素，及近期可算是短炒對象的代表，不妨多加留意。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗