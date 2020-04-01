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今日 15:55 香港財經

積金局料季內有新退休投資方案產品推出

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積金局今日就退休投資解決方案，向強積金受託人發出產品開發指引，產品開發四大原則中，產品除要透明、易明及收費合理外，最重要是退休方案的產品要以目標為本，適合供款期、提款期或同時適合兩階段的計劃成員需要。該局預期第二季會有新的退休投資方案產品推出市場。

積金局主管(產品規管)李啟宏舉例，很多強積金計劃成員，暫希望在供款期能保障其供款不被通脹侵蝕，業界可開發中長期，如最短3至5年，跑贏通脹的退休方案，亦有計劃成員希望退休後能有穩定收入，該局亦希望業界開發中長線能有穩定回報、穩定派息的產品。

他表示，目前已有受託人及強積金服務提供者，與該局研究不同的方案，期望第二季稍後會有方案推出。

李啟宏亦稱，為配合發展，該局亦正考慮放寬部分投資規限，如研究放寬房地產投資信託基金(REITs)的投資限制，但放寬投資限制時，亦要考慮與投資風險取得平衡。

收費方面，該局雖無設定硬性指引，但收費水平必須公平、合理，可參考市場類似的產品。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，在持續低息及市況波動環境下，退休或臨近退休的計劃成員，要應付通脹及退休風險，繼續投資是其中一個方法。雖然積金局多年前已容許計劃成員可分期提取強積金，但成效非太顯著，很多人一次過提取，其中一個原因可能認為無適合的產品，令其缺乏動機將強積金保留在賬戶繼續投資。

該局去年成立「投資解決方案實驗室」，冀幫助打工仔在供款及提取階段尋找新方案，以滿足打工仔的要求。

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