港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第二日下跌，並回落至1.9厘水平以下，報1.86196厘，較周三低0.18816厘；3個月拆息升至1.93857厘，連續第12日走高。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.74595厘，較周三跌1.10405厘；1星期拆息回落至1.26893厘；兩星期拆息下滑至1.54143厘。
長息方面，半年期拆息上揚至1.93857厘；1年期拆息升至1.94536厘。
港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.7530。
今日 11:46 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第二日下跌，並回落至1.9厘水平以下，報1.86196厘，較周三低0.18816厘；3個月拆息升至1.93857厘，連續第12日走高。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.74595厘，較周三跌1.10405厘；1星期拆息回落至1.26893厘；兩星期拆息下滑至1.54143厘。
長息方面，半年期拆息上揚至1.93857厘；1年期拆息升至1.94536厘。
港滙方面，截至上午11時26分，港元兌美元報7.7530。