香港財經

中國移動香港表示，4月1日凌晨起，5G正式投入服務。

中移動香港今日於其中環旗艦店，作香港首個流動網絡營運商以VR技術實時8K直播5G啟動禮及應用示範。

該公司在首階段推出的5G網絡範圍覆蓋全港各區，其中中西區、灣仔及銅鑼灣室外覆蓋更達90%以上。另外，除了旗下的38間門市外，5G覆蓋更伸延至各主流基礎設施、地標及商場。

此外，該公司亦同時開通中國內地及韓國的5G漫遊服務；2020年底前，更會陸續加入其他亞洲及歐洲熱門國家及地區，讓客戶享受無界限的5G網絡服務。