香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續12日的升勢，報2.05012厘，較周一微跌0.00143厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.85厘，較周一彈0.10667厘；1星期拆息回落至2.01429厘；兩星期拆息下滑至2.01714厘；3個月拆息升至1.93482厘。

長息方面，半年期拆息走高至1.93554厘；1年期拆息上揚至1.93744厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7545。