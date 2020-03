香港財經 時事脈搏

由康宏及數碼港合力舉辦的首屆「FINSPIRE FinTech Online Hackathon」已圓滿結束,比賽以金融科技為題,參加隊伍需「FinTech for Business」、「FinTech for Good」及「FinTech for You」3個題目中揀選一個來設計方案,冠軍隊伍「Whealth」的所有成員來自香港中文大學,其作品以虛擬健康卡為題,實踐「FinTech for Good」的概念。

他們提出利用AI技術將身體檢查報告數據化,並提供消費推介、健康進度及保險產品推介等,其功能可廣泛地應用於多個金融科技及生活相關的項目,嶄新獨特的概念受到一眾評審青睞。

比賽吸引全球超過160個不同院校的大學生報名,共31隊參賽,是為香港最大規模的大學生線上Hackathon。