香港財經

金管局在《貨幣與金融穩定情況半年度報告》表示，自今年初起爆發的新型冠狀病毒疫情，同時打擊需求及供應，對全球經濟構成有別於以往危機的挑戰。雖然外圍及本地環境存在不明朗因素，但本港外滙及貨幣市場繼續暢順有序運作，在港元滙率較強、總結餘維持穩定、以及存款總額溫和增長的情況下，當局未觀察到有明顯資金流出港元或本港銀行體系。



金管局稱，期內的本港銀行的總貸款增長快於存款增長，平均貸存比率由2019年上半年的74.5%，上升至年底的75.4%。由於去年下半年港元存款稍微減少，港元平均貸存比率亦有所上升。然而，鑑於銀行體系的總結餘處於穩定水平及存款大致保持平穩，港元及銀行業的流動性狀況仍然維持穩健，也沒有出現顯示有大量資金流出港元或香港銀行體系的明顯跡象。

市場整體發展方面，金管局稱，隨着8張虛擬銀行牌照的批出，本地銀行業亦開始推出虛擬銀行服務。由於虛擬銀行在初期可能透過推出更便捷的產品，及更具吸引力的存款利率以吸引新客戶，或令存款市場的競爭趨於激烈，從而對現有銀行的資金成本構成上行壓力。儘管短期影響或因為虛擬銀行現時的業務規模尚為有限而仍屬緩和，但其長遠影響則將可能取決於現有銀行會否嘗試在業務中加快金融科技應用以保持競爭力。