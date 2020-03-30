香港財經

金管局發布最新一份《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，指去年下半年零售銀行整體稅前經營溢利按年下跌1.5%。

報告稱，2019年下半年，零售銀行的資產回報率微跌至1.13%， 較2018年同期的1.23%為低。雖然淨息差由2018年下半年的1.67%，略為收窄至去年同期的1.63%，但淨利息收入繼續錄得溫和增長。然而，貸款減值撥備和營運開支均有所增加，導致盈利出現輕微下降。

報告指出，本港銀行信貸在去年上半年溫和增長4.2%後，下半年增長放緩至2.4%。本地貸款及在香港境外使用的貸款，期內分別增長2.5%及2.2%，較上半年4.5%及3.5%的增幅為低。然而，去年全年的貸款總額增長仍溫和上升至6.7%，較2018年全年的4.4%為高。銀行業的中國內地相關貸款由去年6月底的4.568萬億港元，微跌0.1%至4.564萬億港元，佔總資產的16.8%。

整體而言，銀行業存款總額自去年6月底以來，穩步增長1.2%。其中港元存款大致維持不變。在港元存款中，定期存款繼續溫和增長，部分反映港元存款利率上升。外幣存款溫和增長2.3%，主要由美元存款推動，於這段期間增加3.5%。其他外幣存款同期則下跌1%，當中人民幣存款以港元計價錄得輕微下跌。

銀行業貸款質素於去年下半年維持穩健，特定分類貸款比率在維持於去年6月底的0.57%水平，而逾期及經重組貸款比率由去年6月底的0.39%，下降至年底的0.35%。零售銀行的總特定分類貸款比率和逾期及經重組貸款比率分別輕微下降至0.48%及0.32%。

金管局表示，由於全球及本港經濟環境的不明朗因素增加，本港零售銀行的盈利在去年下半年錄得輕微下降。但銀行業的資本及流動性狀況，按國際標準衡量依然強勁及穩健，資產質素亦屬健康水平。展望未來，銀行業仍將繼續面臨多項下行風險，包括來自於冠狀病毒擴散狀況、未來中美貿易關係、地緣政治的緊張局勢以及本地社會事件等的不明朗因素。