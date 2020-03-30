香港財經

評級機構標準普爾發表報告，指今年首兩個月香港私人住宅成交按年下跌27%，預計上半年交投持續保持低迷，年底樓價料較高位下跌10%至20%。

標普稱，本港住宅物業市場受到本地結構性供應不足及低利率所支撐，去年10月政府放寬按揭保險計劃的樓價上限亦帶來支持。

報告認為，繼去年下半年的社會動盪後，今年的新冠疫情大流行將再為香港經濟帶來混亂。目前房價已自去年6月底的高位回調約8%，跌至2018年底相若水平，預期到今年底，住宅樓價較去年中的高位將下跌10%至20%。

標普表示，雖然預期上半年的銷售將低迷，但該行評級的本港地產商手頭有充裕現金應付短期到期的債務及開支，即使它們在飽受重創的酒店及零售板塊的各有不同程度的敞口。不少發展商例如長實集團(01113)及南豐因持有大量現金，因此具有強大的評級緩衝。至於新鴻基地產(00016)去年11月以逾422億元投得高鐵上蓋商業發展項目而消耗評級緩衝，但公司其後為項目引入戰略投資者，迅速恢復槓桿水平。

標普稱，到目前為止，其評價的香港房地產商大多仍具有韌性，因為即使租金下降，也有一段時間現有租約才到期，而房價只溫和下跌。不過，全球新冠病毒疫情尚未得到控制，並正加劇全球衰退，外部危機可能使情況變得更差。