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中銀分行實施分流安排 秩序良好

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中銀香港(02388)表示，全力配合目前社區防疫工作，在分行實施特別的客戶分流及排隊安排，今早分行秩序良好，感謝客戶的諒解及配合。

該行在分行實施措施包括以派籌方式疏導輪候服務的客戶，以及分隔等候區的座位等，讓排隊的客戶保持適當的距離及縮短客戶在分行逗留的時間。同時，該行會為進入分行的客戶量度體溫及提供酒精搓手液，而進入分行的客戶亦須戴口罩。

中銀建議客戶可考慮優先透過手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。該行會繼續留意疫情發展，採取適切的措施。

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