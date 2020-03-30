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嘉華國際(00173)宣布，透過「嘉華國際抗疫基金」資助東華三院370萬元，作為東華三院將旗下一所綜合職業復康中心部分工場位置，改建為口罩生產工廠的啟動基金，並由東華三院培訓殘疾人士協助口罩生產運作。

有關口罩工廠計劃於6月試產，如成功試產及取得相關認證，可望於7月正式投產，預計最高產能可達每月220萬個醫療級口罩。

嘉華國際主席呂志和表示，希望透過支援社福機構生產口罩，紓緩醫療、社福機構及有需要市民的困境，並向所有在這個關鍵時間仍然緊守崗位、努力不懈的政府部門、官員以及醫護人員致敬。