香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第12日走高，報2.05155厘，較上周五高0.02328厘，是自2月5日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.74333厘，較上周五彈0.17797厘；1星期拆息回升至2.56774厘；兩星期拆息上揚至2.06786厘；3個月拆息走高至1.92893厘。

長息方面，半年期拆息升至1.93179厘；1年期拆息上揚至1.93411厘。

港滙方面，截至上午11時28分，港元兌美元報7.7540。