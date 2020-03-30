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大健康及生活相關產品分銷商滿貫集團(03390)宣布招股詳情，每股1.48至1.52元招股，發售1.92億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資最多2.92億元。

一手2000股，入場費3070.63元。

若以發售範圍中間價1.5元計算，估計集資浄額約2.3億元，當中約30%用於進一步發展供應鏈及零售管理；約15%用於進一步投資品牌管理；約45%用於償還銀行借款；約15%用於一般營運資金。

該股今日起招股，4月3日截止認購，股份預期4月14日上市。

申萬宏源(香港)為獨家保薦人。