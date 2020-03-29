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貿發局料今年出口值進一步下降

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貿發局副總裁周啟良在電台節目上表示，原本預測今年本港整體出口貨值會按年下跌2%，但相信跌幅會進一步擴大，而首季出口信心指數亦會跌至2006年以來低位。

他認為，企業可趁機檢視營運模式，可以考慮增加網上推廣，強調本港的一貫優勢，包括人流、物流、資金流、自由度等基本因素沒有減退。

周啟良指出，自疫情爆發後，貿發局已經取消十多個展覽及活動，目前計劃在7月底舉行一個綜合展覽，惟仍要視乎疫情發展。

不過，他相信，隨着疫情減退後，消費者會釋放壓抑已久的購買力。

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