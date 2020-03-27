香港財經

香港保險業聯會歡迎保險業監管局為應對新型冠狀病毒擴散延伸臨時便利措施。

由即日起至6月30日，保單持有人可繼續經非面談形式購買合資格延期年金保單及自願醫保計劃產品。同時，保單持有人亦可通過非面談形式購買更多保障成分較高的壽險產品。