即巿股評 港股直擊 香港財經

港股自今年1月高位29174點急插至3月19日低位21139點，調整幅度為27.5%，連日反彈至昨日高位23604點計，反彈幅度為11.7%。在恒指連續三日反彈後，已有兩個交易日重上10天線水平，從技術圖表可見，日線與周線MACD出現具意義的兜底回升，意味短線已脫離險境。只不過，恒指月線MACD仍未扭轉下跌趨勢，反映中短線仍有機會企穩或再作輕微反彈，但長線則需繼續觀察。短炒股份可留意洛鉬(03993)，這轉反彈筆者已炒了兩轉，或有機會衝上2.5元至2.6元。

上星期筆者分享了債券市場的投資價值後，陸續開始見有文章教人買債炒債，坦白講，真心奉勸這些專家不要在一知半解的情況下教人買債。教人炒股票，最多害人輸十萬八萬；教人炒債，分分鐘害人輸身家。首先，債券的入場門檻本身已經遠遠高於股票，票面息率、到期日、債價升跌均會影響到期收益率(YTM)，如用槓桿炒債，則會加劇YTM的變動，你真係識計呢條數？

優質企業債回報吸引

在債券市場中，一些屬於一般投資者可以參與的債券，一些則屬於只限專業投資者(PI)參與的債券。前者大多數是一些超大型國際企業，由於屬超大型企業，違約風險較低，發債成本相對較低，因此票面息率往往亦會較低，除上周提到兩隻滙豐(00005)企業債票息為4.25%及4.375%外，還包括一些好穩陣的企業債，如渣打(02888)2023年到期票息3.95%企業債，以及麥格理2025年到期票息4.875%企業債。

這類型的企業債，由於違約機會微乎其微，不少投行均願意為投資者提供五成至六成的融資。假設債價等於票面價值(at par)，以每份入場費20萬美元為例，融資50%，投資者只需出資10萬美元即可。要計回報亦不難，以麥格理2025年到期票息4.875%企業債為例，投資者出10萬美元，向投行借10萬元，自己出的那部分，每年收息收足4.875%；借的那部分，則視乎該投行當時的貸款利率。

以本公司為例，現時給予投資者用作債券融資的30天融資利率為3.3%，每30天續期一次。假設全年12個月的利率皆為3.3%，那麼這位投資者在付出10萬美元成本另融資10萬美元的情況下，收到的利息將會是4.875%+1.575%，即6450美元。換句話說，以債價等於票面價值並在不融資的情況下，投資者的年回報是4.875%；用了50%融資後，其回報將提升至6.45%。

30天融資利率為3.3%是一個相當高的水平，隨着市場資金緊張情況放緩，融資利率下跌後，投資者的回報便會高於6.45%。以近年股市的不確定性相對回報而言，能鎖定至少6.45%回報絕對是個上佳選擇，唯一會令你擔心的風險，就是滙豐、渣打、麥格理或法巴等這些銀行執笠吧。至於債券市場的另一批玩家，則為PI，他們所買入的債券，普遍被定義為垃圾債，我們並不會為垃圾債提供融資服務。

債價跌call孖展被斬倉

坊間有文章教散戶買恒大(03333)企業債、雅居樂(03383)企業債甚或碧桂園(02007)企業債，等如叫人做PI買垃圾債，風險級別等同叫人拎150萬港元炸落位元堂(00897)或高山企業(00616)，寫果個真係知自己寫緊乜？最近一個星期，從2022年至2025年到期之恒大債券債價急瀉，普遍跌至63元至73元不等，有傳某些富豪投資者因以槓桿方式買入這些債券，在債價下跌的情況下同時被投行削減融資比率(即從五成借貸比率降至兩成，投資者便要為該借貸補倉)，最終要斬倉離場，虧損金額以九位數起標。

在同一時間，滙漢控股(00214)與泛海國際(00129)最近便連環接貨恒大(及旗下景程)企業債，3月10日分別斥資947.5萬美元及935萬美元，購入本金額同為1000萬美元債券，折讓5.3%及6.5%；3月20日則以1690萬美元購入市值2500萬美元恒大債，折讓達32.4%；繼而在3月24日再以789萬美元購入面值1200萬美元恒大債，折讓達34.3%。假如上述的賣家為同一人的話，在不使用融資的情況下，單計債價已輸超過1億港元。有興趣了解債券玩法的朋友，歡迎隨時跟我聯絡。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產