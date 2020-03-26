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港鐵(00066)表示，政府統計處於今年1月21日及今天分別公布去年12月綜合消費物價指數按年變動(+2.9%)及運輸業名義工資指數按年變動(+3.4%)。根據票價調整機制方程式，以及港鐵公司每年提供的0.6%特別調減，得出2020至2021年度票價調整加幅應為2.55%。

經與政府商討後，港鐵會按照去年的簡化安排，將加幅2.55%延後至隨後兩年，即在2021至2022年度加1.28%，及2022至2023年度加1.27%，票價調整時分別實施，而不會在現時先調整票價，並於隨後兩年提供扣減。