香港財經 時事脈搏

港鐵表示，因應近期新型冠狀病毒疫情對香港整體社會造成影響，將透過進一步延續現有的「程程3.3%車費扣減」優惠，以及實施一系列的優惠安排，令所有乘客所付的實質車費在今年全年維持不變。

最新安排包括：再次撥出額外資源，將票價調整機制內承諾的車費扣減優惠，由3%提高至3.3%，由早前宣布至6月底，延續至明年1月1日；「港鐵都會票」及「屯門至南昌全日通」的現行售價會維持至明年1月1日；「全月通加強版」的現行售價繼續維持至今年12月；「早晨折扣優惠」計劃延續一年至2021年5月31日。

港鐵指出，是次一系列車費優惠總值超過7億元，連同早前宣布延續「程程3.3%車費扣減」至6月底的優惠，總優惠金額超過8億元。該公司亦將繼續為各個層面的乘客群，包括長者、小童、合資格學生及殘疾人士每年提供超過26億元的恒常優惠。

另外，考慮到自今年1月下旬起，政府機構及私人企業實施在家工作安排，加上其他不同的原因，使用港鐵都會票的乘客可能因而減少外出。港鐵將會為港鐵都會票乘客作出一次過特別票務安排，延長其屆滿的都會票餘下車程

有效使用期多40天。

港鐵商務總監楊美珍表示，儘管面對艱難時刻，港鐵會盡力推出不同措施紓緩困境。