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大摩:多國肺疫未受控 股市仍具下行風險

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環球股市近日出現反彈，但摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛(Jonathan Garner)稱，雖然各國央行及財政部門已作出反應，但由於多國新冠肺炎疫情仍未受控，股市仍具下行風險。

郭強盛指，亞洲及新興市場股市現水平的風險與回報(Risk/Reward)未見吸引，暫不建議投資者即時建好倉，但相對而言，中國及日本的股市料可跑贏區內市場。

他表示，股市現價貼近該行的「基本情景」預測，但若疫情未能受控，將會出現「悲觀情景」，潛在跌幅達兩成。但若海外疫情能如中國及南韓般受控，股市將有機會出現潛在升幅達三成的「樂觀情景」。

行業方面，郭強盛指，由於美國十年債息不足1厘，高息股相對吸引。他偏好公用、電訊及醫療，對非必需性消費、周期性行業及能源則持審慎看法。在科技板塊中，他認為電子商貿、網上遊戲及科網等股份，表現會優於硬件股，主要是由於其受供應鏈影響較少。

肺炎疫情嚴重影響環球經濟，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強稱，今年環球經濟將出現大幅放緩，但不會陷入大衰退，主因各國快速凌厲出手救市。其中，中國料會是首個走出受疫情拖累經濟的國家，下季起開始出現復甦，但估計年內只會出現「U」型復甦而非「V」型反彈。

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