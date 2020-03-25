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廉署起訴港交所前高層 港府:對行賄領污零容忍

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廉政公署落案起訴港交所(00388)上市部首次公開招股審查組前聯席主管楊金隆，以及上市顧問林楚華，涉嫌就數間上市公司的上市申請，貪污賄賂及公職人員行為失當，涉款共915萬元。

政府發言人回應表示，香港作為一個領先的國際金融中心，港交所的首次公開招股審批程序的誠信及公信力，對香港的聲譽至為重要。政府對任何行賄或貪污的行為採取「零容忍」的態度。港府非常關注有關個案，會致力維護香港首次公開招股審批程序的誠信及穩妥性。

發言人續稱，案件現已進入刑事程序，政府不會就案件內容置評。

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