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印度全國封鎖21天 特朗普冀美國復活節重啟經濟

印度總理莫迪宣布，為抗擊新冠肺炎疫情，全國即日起全面封鎖21天。另外，美國總統特朗普稱，或在復活節當日重啟經濟活動，但至少兩名州長反對。世衞稱，美國或會成全球下一個疫情中心。有統計稱，全球確診人數超過40萬，不足一周數字倍翻。

紐約期金價格升6% 單日升幅11年最大



美國聯儲局早前實施無限量化寬鬆，加上瑞士提煉廠停工一周，消息刺激紐約4月期金收市升6%，每盎斯報1660.8美元，創下1984年有統計以來最大單日金額升幅。

道指收市漲逾11% 創1933年以來最大單日升幅



憧憬美國國會通過2萬億美元振興經濟方案，道指周二高開逾千點，最多飆2145點，重上20000點關，收市仍漲2112點，升幅為11.37%，創1933年以來最大單日升幅。標指彈9.38%。納指抽高8.12%。雪佛龍飆逾22%，美國運通反彈21.88%，波音都攀升20.89%。

外圍焦點簡訊

￭ 日本首相安倍晉三與國際奧委會主席巴赫確認，東京奧運延期至最遲明年夏季舉行。

￭ 美國IHS Markit綜合PMI在3月初步跌至40.5，是歷來最低。服務業PMI挫至新低報39.1，低於預期。2月新屋銷售跌4.4%，報76.5萬家。

￭ 微軟行政總裁納德拉：硬件供應鏈已回復正常，但歐美國家需求放緩。

￭ ICE美滙指數尾段回落0.61%，報101.86。歐羅兌美元一度漲1.5%，其後升幅收窄至0.66%。

￭ 紐約4月期金收市升93.2美元或6%，每盎斯報1660.8美元，創下1984年有統計以來最大單日金額升幅，及2009年以來最大百分比升幅。

￭ 紐約5月期油最多漲7.7%，收市仍升2.8%，每桶報24.01美元；布蘭特期油收升0.4%。

￭ 意大利新增743人死於肺炎，累積增至6820人，扭轉前兩天數字下滑勢頭；新增確診5249宗，累積增至69176宗。法國新增240人死，累積1100人；確診新增12%，累積2.23萬人。

￭ 德國股市收市飆10.98%，英國、法國分別升逾9%、8%。

￭ 湖北恩施、襄陽及神農架機場周三復航，武漢天河國際機場料下月8日之後復航。

24人違反檢疫令被轉送禁閉檢疫中心



政府稱，外地抵港人士強制檢疫安排自上周四實施以來，至今共24人因違反檢疫令被轉送到禁閉檢疫中心。醫管局公布，上周五起至周二晚9時，共372名旅客分別轉送至亞洲博覽館及北大嶼山醫院做新冠病毒測試，當中339人結果為陰性。另外，澳門新增3宗確診，累積增至29宗；當局周三凌晨起，禁止所有外國人入境；內地、香港和台灣居民，入境前14天內若曾到外國將禁止入境。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報23101點，較昨日恒指收市高水438點。

￭ ADR港股比例指數報23141點，較港收市高477點。

￭ 金山軟件(03888)全年轉虧損15.46億人民幣，末期息10仙。

￭ 中石化油服(01033)全年盈利增3.11倍，不派息。

￭ 四環(00460)全年轉虧損27.53億人民幣，派末期息1.3分人民幣。

￭ 國泰君安(02611)全年盈利增28.76%，末期息39分人民幣。

￭ 奧園(03883)全年盈利增74.39%，末期息55分人民幣。

￭ 同仁堂(03613)全年盈利跌4.24%，末期息23仙。

￭ 貓眼娛樂(01896)全年轉賺4.63億人民幣，不派息。

￭ 遠洋集團(03377)全年溢利跌25.67%，末期息2.6港仙。

￭ 中國賽特(00153)擬向國企配售7億股新股，相當於經擴大後股本約18.81%。

￭ 消息稱信置(00083)大埔逸瓏灣8以價單及招標形式加13伙，折實平均呎價13565元。恒地(00012)前主席李兆基私人持有的北角維峯．浚匯加推新一張價單，涉22伙，折實平均呎價25905元。