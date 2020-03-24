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今日 12:43 香港財經

富衛ACT團隊今年增聘至1000人

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日前富衛的ACT團隊就着ACT1000舉行啟動禮，創新地以Zoom視像形式進行，相信是本港金融界首個以Zoom視像形式舉行的啟動典禮。

富衛首席營業區域總監植永強表示，面對全球疫情，富衛的銷售團隊更要積極發揮創意突圍而出，保持強壯的心理質素，體貼客戶需要。疫情亦凸顯保險的必要性，相信亞洲的保險市場發展勢頭仍然持續。

ACT團隊在2015年加入富衛，由最初只有70人左右，去年底已增至接近600人。即使面對疫情，ACT團隊將不斷擴充，估計今年底會增至1000人，繼續廣納人才服務大眾。

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