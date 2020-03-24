香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月拆息連續第八日上升，報1.87643厘，較周一高0.02714厘，是自2月10日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.96571厘，較周一彈0.08785厘；1星期拆息回升至1.38226厘；兩星期拆息上揚至1.81762厘；3個月拆息走高至1.76679厘。

長息方面，半年期拆息升至1.77696厘；1年期拆息回升至1.79238厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7553。