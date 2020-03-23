香港財經

廣告媒體監察公司admanGo的報告稱，近期的新型冠狀病毒疫情令廣告市場陷入低迷，情況比2003年更嚴重，2月份的廣告開支按年大跌30.6%。

2月部分主要類別的廣告支出按年亦大幅下跌，如旅遊(跌72%)、化妝及護膚用品(跌64%)、零售(跌48%)、娛樂(跌51%)與珠寶、手錶及名貴禮品(跌55%)，僅個別類別的開支有所上升，如遊戲及興趣活動(升4%)及健美食品及補充劑(升4%)。

今年的媒體趨勢與2003年相比已大為不同。這些年來，投放在桌上電腦、流動廣告及社交媒體廣告大增。雖然所有其他媒體於2月份的支出皆有所下跌，但流動廣告是唯一錄得增長的媒體，按年上升15%，市場佔有率亦達24%。

多個類別均於2月份增加流動廣告的開支。雖然疫情持續，但受資產管理、基金與交易所買賣基金與證券及投資服務、新股認購、外滙孖展服務的廣告支出增長所帶動，銀行、信用卡及投資服務的流動廣告支出按年上升24%。

醫療保險及人壽保險亦增加流動廣告的預算，令保險業的流動廣告支出按年激增1.62倍。疫情期間市民減少外出，但卻為個別類別如電腦遊戲與電子遊戲帶來商機，遊戲及興趣活動的流動廣告支出按年增加20%。

如現時新型冠狀病毒疫情的進展與2003年沙士時期相似，並能於未來數月內受控，廣告市場可望能於短時間內復甦。由於去年下半年因社會動盪令整體廣告開支有所下調，今年下半年的支出亦能有較大的增長空間。