香港財經

投資者及理財教育委員會(投委會)進行的追蹤調查顯示，香港成年人的金融理財知識和能力比4年前有所提高，主要由於知識和態度均有改善，但行為評分卻下跌。

投委會在去年11月對1002名香港成年人進行香港金融理財知識和能力研究。以21分為滿分，由於金融理財知識(由5.8分上升至6.2分)和態度(由2.7分上升至2.9分)表現提升，帶動香港人的金融理財知識和能力整體評分從2015年的14.4分，提高至2019年的14.8 分。

調查顯示，僅39%的受訪者滿意自己的財務狀況，較2015年的46%低。基於經濟不確定性，有準備可應付6個月或以上開支的應急錢的受訪者比例，由2015年的37%升至2019年的55%。有財務目標的受訪者比例，由2015年的52%升至2019年的60%。

然而，受訪者在實踐目標方面則見惰性，表示會留意自己的財政狀況的受訪者比例，由2015年的82%跌至2019年的75%，只有54%表示他們積極實現財務目標，較4年前低4個百分點。

投委會主席黃嘉純表示，在經濟衰退和前景不明的情況下，人們更需要在開支預算、儲蓄、借貸、消費和投資方面養成良好習慣和紀律。不同年齡組別表現出截然不同的理財行為模式。年長組別的財務規劃和管理較為審慎，相反年輕一代則抱活在當下的生活態度，忽略了財務規劃。