香港財經

港元拆息(HIBOR)全線上升，其中與樓按相關的1個月拆息連續第7日走高，報1.84929厘，較上周五高0.01465厘，是自2月11日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.87786厘，較上周五彈0.18584厘；1星期拆息回升至1.28179厘；兩星期拆息上揚至1.76298厘；3個月拆息走高至1.74179厘。

長息方面，半年期拆息升至1.75714厘；1年期拆息上揚至1.76946厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.7583。