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標普料亞太地區肺疫經濟損失達4.8萬億

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標普全球評級發布最新報告，估計新型肺炎疫情對亞太地區造成永久性收入損失，總額將達約6200億美元(約4.836萬億港元 )，損失會分布在主權、銀行、企業和家庭資產負債表上。

標普預計，今年中國國內生產總值(GDP)增速將放緩至2.9%；香港、新加坡、南韓和陷入「新通縮」的日本均將出現收縮，平均經濟增長將為2.7%。

標普認為遏制疫情的措施，使全球經濟陷入衰退，並可能導致金融企業借款人違約激增。

報告稱，疫症的傳播速度和高峰期仍不確定，有關預測是按照6月或8月見頂的前提作估算。

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