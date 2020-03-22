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中銀香港再多16家分行明起暫停服務

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中銀香港(02388)表示，因應目前疫情發展，明日起，除了現時暫停服務的分行外，將暫停另外16家分行的服務，直至另行通知。

新增暫停服務的分行包括中區分行、干諾道中分行、禮頓道分行、田灣分行、福全街分行、長沙灣廣場分行、毓華街分行、彩雲邨分行、彩虹道分行、翠屏邨分行、元朗恒發樓分行、下葵涌分行、深井分行、青衣長康商業中心分行、恒安邨分行及瀝源銀行服務中心，於分行的保管箱服務則維持正常。

中銀香港說，因應疫情，將不時檢視現有安排，採取適切的應變措施，適當調整分行服務。

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