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陳茂波:失業率短期繼續上升

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財政司司長陳茂波發表網誌稱，新型冠狀病毒疫情全球蔓延，重創環球經濟。不少國際組織和經濟學家都對前景感到悲觀，並警告今年全球經濟可能陷入衰退。為穩住巿場信心，全球多國均先後宣布減息和為市場提供流動性，力度是自2008年環球金融海嘯以來最大，多國政府更同時推出大規模財政措施，可見形勢相當嚴峻。

陳茂波指出，本港經濟正處於水深火熱之中，多項數據均顯示香港經濟環境正不斷惡化上周公布的最新失業數字已惡化至3.7%，是逾9年新高。他強調，這些數字仍未完全反映疫情的最新發展，相信失業率在短期內仍會繼續上升。

另外，他表示，現時本港市道較2003年沙士時更為嚴峻，多個行業的中小企正承受生意斷崖式下跌、面臨資金鏈斷裂的危機，懇切呼籲銀行業抱着「同舟共濟」的精神，盡力配合本港企業對資金周轉的需求；亦呼籲業主盡力提供租金減免，協助租戶渡過今次難關。

陳茂波又提到，目前香港經濟處於極為嚴峻的時刻，濃霧彷彿遮蓋了前路，會繼續做好「撐企業、保就業」的工作，保住本地經濟元氣。同時，社會需要放下分歧，避免再自我傷害。最近美國傳統基金會發布2020年《經濟自由度指數》，香港25年來首次失去全球首位，降至第二位，主要受到去年下半年社會動盪引發的治安問題所影響，香港在「投資自由」的評分大幅下跌，總分也主要因此而下降。

他說，要珍惜並竭力保護香港的根本優勢，提供有利的環境，讓經濟盡快復甦。同時，要繼續堅持做好防疫、抗疫工作，爭取盡快恢復正常的生活和經濟活動，保持投資者對香港未來發展的信心。

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