香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌稱，新型冠狀病毒疫情全球蔓延，重創環球經濟。不少國際組織和經濟學家都對前景感到悲觀，並警告今年全球經濟可能陷入衰退。為穩住巿場信心，全球多國均先後宣布減息和為市場提供流動性，力度是自2008年環球金融海嘯以來最大，多國政府更同時推出大規模財政措施，可見形勢相當嚴峻。

陳茂波指出，本港經濟正處於水深火熱之中，多項數據均顯示香港經濟環境正不斷惡化。上周公布的最新失業數字已惡化至3.7%，是逾9年新高。他強調，這些數字仍未完全反映疫情的最新發展，相信失業率在短期內仍會繼續上升。

另外，他表示，現時本港市道較2003年沙士時更為嚴峻，多個行業的中小企正承受生意斷崖式下跌、面臨資金鏈斷裂的危機，懇切呼籲銀行業抱着「同舟共濟」的精神，盡力配合本港企業對資金周轉的需求；亦呼籲業主盡力提供租金減免，協助租戶渡過今次難關。

陳茂波又提到，目前香港經濟處於極為嚴峻的時刻，濃霧彷彿遮蓋了前路，會繼續做好「撐企業、保就業」的工作，保住本地經濟元氣。同時，社會需要放下分歧，避免再自我傷害。最近美國傳統基金會發布2020年《經濟自由度指數》，香港25年來首次失去全球首位，降至第二位，主要受到去年下半年社會動盪引發的治安問題所影響，香港在「投資自由」的評分大幅下跌，總分也主要因此而下降。

他說，要珍惜並竭力保護香港的根本優勢，提供有利的環境，讓經濟盡快復甦。同時，要繼續堅持做好防疫、抗疫工作，爭取盡快恢復正常的生活和經濟活動，保持投資者對香港未來發展的信心。