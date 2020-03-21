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意大利新增627人死於肺炎 累積4032人亡



意大利新增627人死於新冠肺炎，累積增至4032人。法國確診增至逾12600宗，累積450宗。德國新增近3000人確診，累計14000人，再多11人不治，死亡增至31人。

約翰遜宣布鎖國 餐飲場所暫停營業



英國首相約翰遜宣布鎖國，全國餐飲娛樂場所即日暫停業。美國紐約州周日傍晚起頒布隔離令，非必要企業所有員工須留家中工作。

芝商所旗下結算公司據報爆煲 資產遭拍賣



美國芝商所(CME)旗下一間結算公司未達資本監管要求而遭拍賣。事件顯示，金融市場動盪對部分企業開始構成壓力。

憂企業現爆煲潮 道指收市瀉約900點



全球央行連環放水谷經濟，帶動美股道指周五曾漲444點；但淡友無退意，美歐分別有封城鎖國，加上芝商所(CME)一間直屬結算公司遭拍賣，以及油價急瀉，都引發投資者對疫情及經濟的恐慌，道指尾段曾挫992點，收市仍跌913點或4.55%。標指先漲後挫4.34；納指回落3.79%。

外圍焦點簡訊

￭ 美歐日英、加拿大及瑞士央行聯合同意增加7天期美元貸款操作頻率。

￭ 美國國務院暫停一切常規簽證服務。

￭ NAR美國2月二手樓銷售飆6.5%，年率計577萬間，創13年高。

￭ 美滙指數尾段跌0.29%，報102.45；美元兌英鎊跌1.4%，報1.1646美元。

￭ 紐約期金曾升2.71%，收市只升0.4%。

￭ 紐約4月期油初段升一成，尾段一度挫22.83%，收市仍跌10.7%。布蘭特期油跌5.2%。

￭ 德國據報計劃一項最少1000億歐羅的補充預算。

￭ 瑞士推320億瑞郎經濟支持計劃。

￭ 加拿大失業補助申請人數本周急增至逾50萬，經濟或已衰退。

￭ 墨西哥央行突減息半厘，助抗疫情。

￭ 沙地阿拉伯增加救市金額到1200億里亞爾(2496億港元)。

招行去年多賺15% 不良貸款雙降



招行(03968)年度溢利按年增長15.28%，派息1.2元人民幣，按年增27.66%。期內淨利息收入按年增長7.92%，不良貸款額率雙降。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報22219點，較昨日恒指收市低水586點。

￭ ADR港股比例指數報22104點，較港低701點。

￭ 中煤(01898)全年盈利按年增40.65%，末期息12.7分人民幣。

￭ 東方海外(00316)全年盈利按年升11.47倍；派末期息2.69美仙，特別息24美仙。

￭ 海螺(00914)全年淨利潤按年增12.63%，末期息2元。

￭ 綠城(03900)出售北京市昌平區項目57.5%權益，涉及37.75億人民幣。

￭ 滬杭甬(00576)全年盈利按年增5.58%，末期息35.5分人民幣。

￭ 紫金(02899)全年盈利按年升4.65%，末期息10分人民幣。

￭ 美麗華酒店(00071)全年溢利按年跌20.68%，末期息34仙。

￭ 太陽城(01383)料年度虧損約15.1億人民幣。

￭ 豐德麗(00571)料半年度虧損按年大增。麗豐控股(01125)發盈警，料中期轉錄虧損。