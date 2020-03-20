時事脈搏 香港財經

立法會財委會通過三項工務工程撥款，共涉款逾188億元。

三項工程包括搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路；西九文化區基礎建設工程第一期，以及西九文化區綜合地庫餘下工程。