香港財經

立法會通過由按證保險公司擔保的「百分百擔保特惠貸款」。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，該行全面支持中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」的推出，會致力協助中小企應對挑戰，在這非常時期下共渡時艱。滙豐與按證保險公司正緊密合作，以安排計劃的推出。

中銀香港亦歡迎及支持有關計劃，將全力配合按證保險公司推出此特惠貸款。中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，自財政司司長宣布將推出百分百擔保特惠貸款後，即主動與受影響客戶及行業商會會員聯繫及溝通，了解客戶對該項貸款的需求，以便在計劃推出後可盡快處理客戶申請，協助中小企應對當前的經營挑戰，與客戶共渡時艱。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，明白協助香港中小企，紓緩目前經濟環境為他們帶來的巨大挑戰和經營壓力甚為迫切，該行正積極配合有關計劃，由即日開始，有需要的中小企客戶可於網上作預先登記，以便加快程序，讓客戶提交正式申請時可獲優先處理。

銀行公會強調，銀行業界一向積極支持香港中小企業發展，並因應目前經濟情況，推出不同的金融服務支持措施，與客戶共渡時艱。銀行業界將一如以往支持「中小企融資擔保計劃」下的信貸擔保產品，為中小企提供適切援助，解決燃眉之急。