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香港快運(HK Express)宣布，將於今年3月23日至4月30日期間，暫時停止所有航班營運。

香港快運表示，此舉措乃因應新型冠狀病毒於全球大流行的情況持續，導致港府及亞洲多國相繼頒布多項入境限制，以及旅遊需求大幅下降而決定推行。航空公司將密切留意疫情發展，計劃5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售5月起出發的機票。

凡因航線暫停營運而行程受到影響的旅客，將可獲提供更改出發日期、更改航線或全數退款之安排選擇。疫情發展至今，香港快運的25條亞洲航線當中，共有23條航線逾2000個航段經已取消。

為配合航線暫停運營的措施，香港快運會將機組人員原先分配於今年較後時間放取的年假，提前於今年4月至6月期間放取，以確保恢復航班營運時備有足夠前線人手應付需求。

該公司已採取多項措施確保企業營運資金充裕，其中包括控制成本、凍結職位招聘、協調供應商，以及推行「特別無薪假計劃」，藉此減輕疫情對企業財政所造成的影響。

行政總裁吳潔文表示，這是一個非常艱難的決定，但為確保能平穩渡過這非常困難的時期，該項措施實在是有必要推行。考慮到目前正面臨的挑戰，確保資金充裕是維持業務及團隊運作的關鍵。她亦感謝團隊對公司的付出，當中有超過96%的員工參加了「特別無薪假計劃」。