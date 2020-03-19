熱門：

今日 17:56 港股直擊 香港財經

李澤鉅:客戶種類繁多 難一刀切減租

放大圖片

對於長實(01113)會否向本港商場租戶提供租金減免，長和系主席李澤鉅稱，現時市況下，不同租戶有不同影響，會逐個接洽，由於客戶種類繁多，難以一刀切減租，部分租戶的生意較以往為佳，部分租戶生意則較以往差。

至於會否捐出農地興建基層房屋，李澤鉅表示，集團用不同方法助人，「幫人有好多方法」，李嘉誠基金會已捐出大額款項。

談及會否生產自家製口罩，他說：「遲啲會有宣布」。他又透露，長江生命科技(00775)旗下有針對皮膚癌的產品，或對治療新型冠狀病毒有用處，惟現階段作披露仍太早。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads