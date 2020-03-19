重要通告 港股直擊 香港財經

長實集團(01113)主席李澤鉅在業績報告中表示，集團對未來前景將審慎積極面對。香港經濟將無可避免受本地及外圍不確定因素影響，預期本地物業市場將面對不同程度的挑戰，並繼續由市況及政府相關房屋政策所主導，惟當內地經濟環境回穩，料將為本港帶來各種不同機遇。長遠而言，市場對物業的基本需求及購買力將有助樓市回復平穩發展。

展望未來，李澤鉅指出，新型冠狀病毒疫情急劇發展，持續向世界各地蔓延，亞洲、歐美以至中東等地亦未能倖免，多國經濟預期將因營商受阻、消費疲弱及旅遊減少而承受壓力；加上近日全球油價暴跌，將為環球經濟帶來百上加斤的影響。世界經濟局勢本已趨向緩慢，現將對多國經濟增長造成嚴重衝擊。儘管中美貿談已於今年初達成首階段協議，以及全球低息環境持續，惟英國脫歐情況等不明朗因素仍難以預計，須審慎應對。

他又稱，集團於過去數年大力爭取提升香港及香港以外固定收益，持續積極尋求潛質優良之業務投資，以不斷提升盈利及現金流質素，以及加強穩定收入來源的比重為目標，各項相關投資已取得成效，預期優質長期固定收入將隨時間而增長。在目前經濟動盪環境之下，集團將繼續秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，於全球物色新投資機遇及發展固有業務，而香港及內地依然為集團之重要市場。

提及內地，李澤鉅稱，內地經濟實質增長於去年維持於6%以上水平，未來一年預期將因疫情面對不同挑戰，難免對經濟及社會造成較大衝擊，惟國家經濟長期向好基本面預料並無改變，中央政府決心穩定增長之政策對經濟將帶來支持。當疫情過後，經濟增長可望迅速回升，並維持高於其他主要國家之增長步伐。