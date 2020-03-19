香港財經

新型肺炎疫情重創經濟，渣打在不足一個月，再度下調香港今年本地生產總值(GDP)預測，由上月25日估計的收縮2.4%，進一步調低至收縮4.8%。

渣打表示，下調香港經濟預測，以反映歐美預期衰退，令全球經濟前景十分脆弱。

該行估計香港第二季經濟按年收縮7.5%，原預期為收縮3.9%；第三季料收縮5.1%；第四季則由原估計增長0.6%，調整至收縮0.9%。

渣打預期本港失業率及破產會加速上升。2月份失業率升至3.7%，該行原先預測全年升至5%，或會提前一個季度實現，經濟衰退的基礎愈來愈廣泛。

渣打指出，本港經濟自去年大受打擊，幾乎無法抵禦疫情引發首季經濟的深度收縮。由於廣泛的旅行禁令，全球需求急降，已打破貿易、旅遊支出、商業投資及金融活動將現反彈的希望。

該行認為，本港疫情新增病例會保持相對溫和的走勢，但境外輸入病例的威脅不斷增加，加上失業率上升，會限制市民支出。

對於港府在《預算案》中提出1220億元的逆周期措施，渣打認為，在降低失業率及破產宗數的成效有限，亦不足以應對全球經濟衰退。不過，該行相信，全球寬鬆貨幣政策最終可以提振本港經濟，但仍要時間解決高破產及失業率。而基於2020年的基數較低，將本港2021年GDP增長預測，由2.3%提升至3.5%。