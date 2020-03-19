香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月拆息連續第五日上升，報1.79375厘，較周三高0.07411厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.10536厘，較周三低0.16559厘；1星期拆息回升至1.50121厘；兩星期拆息上揚至1.74071厘；3個月拆息走高至1.63964厘。

長息方面，半年期拆息升至1.65357厘；1年期拆息升至1.67732厘。

港滙方面，截至上午11時22分，港元兌美元報7.7672。