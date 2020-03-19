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新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，消息指出，滙豐控股(00005)或因而被迫推遲裁員及縮減資產負債表的計劃。

英國《金融時報》引述4名知情人士報道，如果疫情演變成長期危機，滙控將被迫推遲裁撤3.5萬個職位及大幅縮減其歐洲和美國資產負債表的計劃。

消息指出，在監管機構要求銀行竭盡所能支持受疫情打擊的公司之際，實施重組、退出一些無利可圖的客戶關係，可能會變得困難；由於市場估值暴跌，亦很難出售價值數百億美元的剝離資產。

知情人士稱，許多僱員被迫在家工作，令裁員計劃變得複雜。