香港財經

路透引述滙控(00005)內部消息人士稱，祈耀年(Noel Quinn)坐正集團行政總裁一職後，將須重新評估他去年公布的全球重整計劃。

祈耀年去年8月獲委任為臨時行政總裁，他去年底公布全球業務重組計劃，包括削減無利可圖業務，以及全球裁員3.5萬人。

不過消息人士表示，近期新冠肺炎大流行病肆虐，祈耀年原本制定的重組計劃可能變得難以執行。

另一名消息人士稱，滙控正評估疫情對社會、經濟與政治的影響情況，然後才檢討有關重整計劃。

滙控拒評上述消息。