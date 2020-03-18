香港財經

富衛香港繼早前就新型冠狀病毒疫情啟動特案措施，為客戶推出多重特別保障、豁免及理賠措施後，現因應疫情發展推出進一步的「延期繳付保費措施」，為持有指定個人醫療及危疾保單的客戶，就非自願失業或確診新型冠狀病毒，進一步延長保單繳費寬限期。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，隨着新型冠狀病毒疫情對經濟的影響加劇，失業率有機會惡化，富衛希望透過是次進一步延長保單繳費寬限期的措施，幫助受影響的客戶在這充滿挑戰的時期紓緩財政負擔，可持續獲得應有的保障。