香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日上升，並升穿1.7厘，報1.71964厘，較周二高0.28071厘，是2月21日後新高。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.27095厘，較周二彈0.07369厘；1星期拆息回升至1.3875厘；兩星期拆息上揚至1.64179厘；3個月拆息走高至1.57393厘。

長息方面，半年期拆息升至1.58857厘；1年期拆息上揚至1.61107厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.7639。